В HBO объяснили, почему "Игра престолов" не вернется раньше 2019 года

Программный директор HBO Кейси Блойс объяснил, почему сериал «Игра престолов» не вернется раньше 2019 года.

Об этом сообщает Entertainment Weekly.

По словам Блойса, создателям шоу Дэвиду Бениоффу и Дэниелу Бретту Уайссу требуется дополнительное время, чтобы сделать финальные шесть серий на высочайшем уровне качества.

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Как отметил программный директор HBO, «Игра престолов» по мере своего развития становилась более масштабной, в том числе в сценах сражений и в спецэффектах, а на такие вещи требуется время.

Кроме того, Блойс сказал, что использовать финальный сезон «Игры престолов» для запуска нового шоу не планируется. В настоящее время идет работа над потенциальными спин-оффами.

Ранее сообщалось, что почта Великобритании намерена выпустить серию марок к телесериалу «Игра престолов».