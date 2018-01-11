В Таиланде задержали главаря японской мафии после того, как его фото стали вирусными в интернете

В Таиланде полиция арестовала 74-летнего главаря японской мафии, который 15 лет скрывался от правоохранителей.

Полиции удалось найти беглеца по фотографиям, которые стали вирусными в интернете, сообщает BBC. Фото мужчины сделал случайный прохожий, который не знал о его личности. На фото был изображен мужчина с татуировками, характерными для членов традиционной японской преступной группировки «Якудза».

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Мафиози обвиняют в убийстве членов враждебного «клана» в 2003 году.

Издание отмечает, что полиция в Таиланде арестовала мужчину за нарушение визового режима. Теперь он будет экстрадирован в Японию, где ему предъявят обвинение в убийстве.

По словам тайской полиции, мужчина признался, что действительно был членом «Якудза», однако отрицает свою причастность к убийству.

Как сообщал УНИАН, в Японии обладателям тату запретили посещать бани и бассейны, из-за того, что татуировки у них ассоциируется с членами мафии "Якудза".