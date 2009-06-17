Украина и Россия снова пытались разделить Азовское море
23:22, 17 июня 2009Мир
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Теперь - до встречи в Киеве
16-17 июня в Москве состоялся очередной раунд переговоров делегаций Украины и Российской Федерации по вопросу разграничения Азовского и Черного морей и Керченского пролива.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, украинскую делегацию возглавил Посол по особым поручениям МИД Украины Виктор КИРИК, российскую – Посол по особым поручениям МИД РФ Александр ГОЛОВИН.
Обсудив возможные пути урегулирования вопросов, которые относятся к смежным морским пространствам, стороны подтвердили свои позиции относительно линии государственной границы в Азовском и Черном морях и Керченском проливе.
Следующий раунд переговоров должен состояться в четвертом квартале 2009 года в Киеве.
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