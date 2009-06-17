Украина и Россия снова пытались разделить Азовское море

16-17 июня в Москве состоялся очередной раунд переговоров делегаций Украины и Российской Федерации по вопросу разграничения Азовского и Черного морей и Керченского пролива.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, украинскую делегацию возглавил Посол по особым поручениям МИД Украины Виктор КИРИК, российскую – Посол по особым поручениям МИД РФ Александр ГОЛОВИН.

Обсудив возможные пути урегулирования вопросов, которые относятся к смежным морским пространствам, стороны подтвердили свои позиции относительно линии государственной границы в Азовском и Черном морях и Керченском проливе.

Следующий раунд переговоров должен состояться в четвертом квартале 2009 года в Киеве.