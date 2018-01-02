В США спрогнозировали, какой была бы война с РФ

Американская аналитическая компания спрогнозировала, как россияне воевали бы с равным по силе противником.

Об этом со ссылкой на публикацию аналитической компании RAND пишет Голос Америки.

Эксперты отмечают, что ничто не указывает на желание России развязать конфликт с почти равным, или равным ей по силе военным противником, а лидеры России понимают неблагоприятные обстоятельства, с которыми их страна столкнулась бы в случае длительного конфликта с соперником подобным Североантлантическому альянсу .

По мнению авторов публикации, конфликт России с США, одной из стран Европы или Китаем мог бы возникнуть "или вследствие недоразумения, или в случае изменений во главе страны, в результате которых к власти пришла более агрессивная, менее осторожна группа политических или военных лидеров в любой из указанных стран".

В случае такого конфликта, в Rand предлагают выкладку ведущих характеристик способа ведения вооруженными силами России боевых действий против равного или почти равного военного противника.

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Россия постарается избежать прямого столкновения с равным или почти равным по силе военным противником с помощью оборонительных систем и ударных вооружений с расширенным ударным радиусом, считают эксперты.

Принимая во внимание слабость неядерных вооруженных сил России в длительном противостоянии с равным или почти равным военным противником, Россия попытается использовать стратегию непрямых действий и асимметричные ответы в разных измерениях ведения боя с целью наверстать вероятный дисбаланс.

Для этого Россия может прибегнуть к угрозам использования, или же - к использованию своего ядерного оружия в ответ на неядерную атаку, которая грозит подорвать контроль правящего режима над государством, или же нести угрозу ядерным силам России, как фактору сдерживания.

Эксперты указывают, что благодаря недавним реформам, больший процент подразделений вооруженных сил России готов к немедленному участию в боевых действиях незначительной продолжительности, но одновременно общее количество военных подразделений уменьшилась. При этом они могут оперативно перемещаться с использованием железной дороги.

Кроме того, в случае такого конфликта, Россия будет пытаться применять силы особого назначения, парамилитарные группы и лояльных к ней гражданских.

На оперативном и тактическом уровнях Россия, скорее всего, сосредоточится на том, чтобы сорвать, ослабить или уничтожить системы управления войсками противника и его способность наносить удар с расстояния.

При этом сама она будет прибегать к массированным непрямым обстрелам (особенно с дальнего расстояния), результатами которых будут пользоваться высокомобильные боевые единицы с существенной огневой мощью.

"Вооруженные силы России улучшились до такой степени, что сейчас они являются надежным инструментом национальной силы, который может использоваться в ограниченном контексте для достижения важных национальных интересов", - отмечает анализ компании RAND.