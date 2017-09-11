США хотят создать ядерные минибомбы для спецназа против России и КНДР

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность создания небольшого тактического ядерного оружия, которое может нанести меньший ущерб, чем традиционные термоядерные бомбы. Его могут использовать, в частности, для сдерживания России, КНДР или других потенциальных противников. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает Politico.

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Издание отмечает, что утверждение Трампом такого вида оружия - будь оно предназначено для доставки ракетами, самолетами или спецслужбами - ознаменовало бы серьезный поворот от политики администрации Обамы, который стремился ограничить зависимость от ядерного оружия и запретил создание любого нового вооружения. Критики считают, что это сделает более вероятным реальное использование атомного оружия.

Идея создания боеголовки меньшего размера для нанесения ударов по небольшим целям, которая не спровоцирует тотальный ядерный Армагеддон, не нова - и правительство США по-прежнему хранит какое-то оружие времен холодной войны, соответствующее этой категории, сообщают издание.