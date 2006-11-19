Грузия угрожает ветировать вступление России в ВТО

Грузия пригрозила использовать право вето при вступлении России во Всемирную торговую организацию.

Как передает радиостанция «Эхо Москвы», об этом в интервью телекомпании "Рустави-2" заявил замминистра экономики Грузии Вахтанг ЛЕЖАВА. По его словам, Россия, прежде всего, должна решить проблему таможенно-пропускных пунктов в Абхазии и Южной Осетии. Речь идет о совместном контроле над ними российской и грузинской сторон.

Напомним, два года назад Грузия заявила, что не имеет ничего против вступления России в ВТО, однако позже свою подпись отозвала из-за нерешенности проблемы с пропускными пунктами и возникшего конфликта вокруг импорта вина и минеральной воды.

Сегодня в Ханое был подписан российско-американский протокол о вступлении России в ВТО.