В Москве спецназовцы убили командира чеченского спецотряда ФСБ

В Москве во время операции по задержанию убит бывший командир спецгруппы "Горец" Мовлади Байсаров, который в Чечне был объявлен в розыск.

В субботу оперативникам московского Управления по борьбе с организованной преступностью удалось выяснить местопребывание М.Байсарова и устроить на него засаду. Автомобиль, в котором ехал М.Байсаров, остановили оперативники и бойцы милиции отряда специального назначения на одном из проспектов Москвы.

Место перестрелки

М.Байсаров отстреливался и даже пытался бросить в милицейский спецназ гранату.

Его тело оставалось на месте события еще несколько часов, поскольку рядом с ним лежала так и неразорвавшаяся граната. Потом гранату обезвредили саперы, тело забрали.

В задержании М.Байсарова принимали участие чеченские омоновцы.

25 октября глава МВД Чечни Руслан АЛХАНОВ заявил, что бывший командир оперативной группы "Горец» М.Байсаров – житель Грозненского района республики, находится в Москве. "Он объявлен в розыск по подозрению в совершении преступлений, связанных с похищением и убийством людей", - сообщил Р.Алханов.

В 90-х годах М.Байсаров входил в группу Руслана Лабазанова, который после начала "первой чеченской войны" перешел на сторону федеральных сил. Об участии Мовлади Байсарова в военных действиях в 1994-96-м годах мало известно, но по окончании военных действий в 1996-м Байсаров создал группу, которая входила в Исламский полк особого назначения, которым командовал Арби Бараев. Многие бойцы группы Байсарова тогда служили в охране первых лиц Ичкерии: Зелимхана Яндарбиева и Вахи Арсанова. Летом 1996-го года подчиненные Байсарова принимали участие в ваххабистском мятеже против Президента Аслана Масхадова в городе Гудермес. После начала "второй чеченской войны" Мовлади Байсаров перешел на сторону федеральных сил.

М.Байсаров, один из командиров охраны убитого в 2004 году Ахмада Кадырова, ушел со своими людьми из службы безопасности президента, когда ее реформировал Рамзан КАДЫРОВ. Из них был сформирован спецотряд "Горец" при оперативно-координационном управлении ФСБ по Северному Кавказу.

В феврале этого года управление было расформировано, бойцам "Горца" было обещано трудоустройство. Но байсаровцы вместе с командиром отказались переходить в структуры, контролируемые Р.Кадыровым. После того, как Р.Кадыров попробовал расформировать отряд, М.Байсаров перешел в политическую оппозицию.