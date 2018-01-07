Автор книги про Трампа рассказал о ее главном эффекте

Разоблачения из книги "Огонь и ярость: Внутри Белого дома при Трампе" могут привести к уходу Дональда Трампа с поста президента США, считает автор книги Майкл Вулф.

Об этом он заявил в интервью британской медиакомпании BBC, опубликованном в субботу, 6 января, как сообщает DW.

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Один из интересных эффектов, которые создает книга, можно объяснить фразой из известной сказки Ганса-Христиана Андерсена "А король-то голый!", считает Вулф. Сведения, которые приводят собеседники автора, выставляют Трампа-президента в таком свете, что напрашивается вывод о его неспособности исполнять обязанности главы государства, отметил журналист. По его мнению, это может стать предпосылкой для "завершения президентства" Трампа.

Между тем госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу CNN заявил, что "никогда не ставил под вопрос" психическую и интеллектуальную пригодность Трампа к исполнению обязанностей президента.