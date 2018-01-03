В этом году правила рабочих виз США станут жестче

Администрация Трампа планирует отменить правила, которые позволяют работать тысячам мужчин и женщин, состоящих в браке с трудящимися – иммигрантами, которые, в свою очередь, уже имеют право на работу в США, сообщает CNN.

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"Это может осложнить развитие высоких технологий в США", - говорится в сообщении.

С 2015 года, муж, или жена держателя американской визы H-1B, что ожидают получения Green Card, имели право на работу по визе Н-4. Это право было введено во времена администрации Обамы.

Н-1В выдается высококвалифицированным работникам. Крупнейшим работодателем для владельцев таких виз выступает отрасль высоких технологий.

В декабре Министерство внутренней безопасности США заявило о планах отменить это правило. В объявлении министерство не объяснило своих соображений, отметив только, что решение было принято с учетом распоряжения президента о программе "Покупай американское, нанимай американцев", подписанное Трампом в апреле.

Хотя эти изменения не закрывают другие возможности для мужчин и женщин обладателей виз Н-1В для получения права на работу, этот шаг ограничит возможности высокообразованных иммигрантов находиться в США, ведь их муж или жена не смогут легко найти работу.

Кроме этого правила, Министерство внутренней безопасности планирует пересмотреть виды деятельности, которые подпадают под программу, чтобы "больше сосредоточиться на том, чтобы получить лучших и самых талантливых иностранцев", говорится в сообщении.

Ранее министр юстиции США Джефф Сешнс критиковал правило, что позволяло работать мужу, или жене, заявляя, что правило Н-4 "вредит американским работникам", сообщает CNN.

Программа Н-1В особенно популярна для технических специальностей. Многие инженеры стремятся получить одну из таких виз, которых выдается 85 000 каждого года.