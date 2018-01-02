Нидерланды сегодня обнародуют имена причастных к катастрофе MH17 над Донбассом - росСМИ
РосСМИ сообщают, что сегодня станут известны имена причастных к катастрофе "Боинга" над Донбассом. При этом источники данной информации неизвестны.
Нидерланды во вторник, 2 января, обнародуют имена причастных к гибели малазийского "Боинга", сбитого над Донбасом.
"Следствие установило имена 120 человек, причастных к организации и исполнению теракта против членов экипажа и пассажиров этого рейса", - передает "Эхо Москвы".
Как сообщал УНИАН, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам-Куала-Лумпур, был сбит пророссийскими боевиками в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года – погибли все 298 человек, которые находились на борту.
Международная команда по расследованию этой авиакатастрофы пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.
Читайте такжеКлючевой фигурант дела о сбитом над Донбассом MH17 оказался российским генералом - расследование (аудио)
В другом докладе Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.
В РФ заявили, что не стоит доверять расследованию Bellingcat.
Малайзия надеется, что подозреваемых в катастрофе МН17назовут до конца года.
Украина заключила соглашение о передаче Нидерландам юрисдикции на привлечение к ответственности виновных в сбитии самолета. Нидерланды изменят свое законодательство, чтобы вынести приговор.