Нидерланды сегодня обнародуют имена причастных к катастрофе MH17 над Донбассом - росСМИ

Нидерланды во вторник, 2 января, обнародуют имена причастных к гибели малазийского "Боинга", сбитого над Донбасом.

"Следствие установило имена 120 человек, причастных к организации и исполнению теракта против членов экипажа и пассажиров этого рейса", - передает "Эхо Москвы".

Как сообщал УНИАН, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам-Куала-Лумпур, был сбит пророссийскими боевиками в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года – погибли все 298 человек, которые находились на борту.

Международная команда по расследованию этой авиакатастрофы пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

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В другом докладе Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В РФ заявили, что не стоит доверять расследованию Bellingcat.

Малайзия надеется, что подозреваемых в катастрофе МН17назовут до конца года.

Украина заключила соглашение о передаче Нидерландам юрисдикции на привлечение к ответственности виновных в сбитии самолета. Нидерланды изменят свое законодательство, чтобы вынести приговор.