Кровопролитные протесты в Иране начались с акции против роста цен на яйца (видео)

В Иране третий день продолжаются антиправительственные выступления, вызванные разгулом коррупции и падением уровня жизни. Некоторые из демонстраций сопровождались насилием, сообщается о двух погибших, передает Би-би-си.

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Протесты начали в четверг, 28 декабря, в городе Машхаде. Протестующие недовольны ростом цен на еду и коррупцией. В частности, цена яиц выросла вдвое. К пятнице, 29 декабря, протест распространился на другие районы страны, начались беспорядки и столкновения с полицией. Представители власти сочли протестное движение частью кампании по дискредитации президента Ирана Хасана Рухани.

Во время протестов в ночь на 31 декабря в городе Дуруд застрелили двух человек. Представитель иранских властей в эфире государственного телевидения заявил, что стрельбу открыли "иностранные агенты", а не полиция.

"Жестокие столкновения произошли на незаконной демонстрации в Дуруде в субботу, и, к сожалению, два человека погибли», — сказал заместитель губернатора провинции Лорестан Хабибулла Ходжастехпур. «Полиция и службы безопасности не стреляли. Мы нашли доказательства тому, что это были враги революции: группы тафкири и иностранные агенты», — добавил он, передает РБК.

Бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции ​Исмаил Кусари заявил, что нарушение закона протестующими навредит им самим. «Нация поднимется против таких действий и нанесет им тяжелый удар», — сказал он.

Нынешние протесты - самое серьезное выражение недовольства с момента широкомасштабных митингов, прошедших в 2009 году, на которых люди требовали немедленных реформ. В городах Хорремабад, Зенджан, Ахваз люди призывали к отставке или даже смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Генерал-майор Ишмаил Ковсари сказал в интервью агентству ISNA: "Если люди вышли на улицы из-за высоких цен, они не должны выкрикивать подобные лозунги и жечь общественную собственность и автомобили".

Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани-Фазли также предупредил протестующих, что они будут призваны к ответу.

"Те, кто портит общественную собственность, нарушает общественный порядок и закон, должны ответить за свое поведение и заплатить за это, - сказал министр. - Мы ответим на это распространение насилия, страха и террора".

Также в субботу, в восьмую годовщину подавления протестов 2009 года, тысячи людей вышли на демонстрацию в поддержку властей.

Как сообщал УНИАН, в ходе протестов в стране началось ограничение доступа к мобильному интернету.