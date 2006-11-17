Что значат для Запада Тарасюк и Гриценко

Эксперт Центра прикладных политических исследований университета Мюнхена, доктор Ирис КЕМПЕ считает, что в интересах премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА, чтобы министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК и министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО остались в своих должностях.

Об этом пишет сегодня газета “День” со ссылкой на интервью И.КЕМПЕ Би-Би-Си.

“Для него самого было бы лучше, если бы уважаемые на Западе министры остались в должностях”, - сказала она.

По ее словам, В.ЯНУКОВИЧ пытается улучшить собственный имидж за границей, доказать, что он не является “одним из так называемых плохих парней”, что он не “демон Помаранчевой революции” и “символ голубого лагеря” Он пытается позиционировать себя как сбалансированный политик, который стремится, чтобы его уважали также в мировых столицах.

Эксперт считает, что отставка этих министров была бы единственным самым главным элементом, который дал бы четкий негативный сигнал накануне саммита НАТО, и негативный сигнал относительно отношений Украины с ЕС. “Этот сигнал заключается в том, что последний бастион влияния Президента Виктора ЮЩЕНКО, последние либеральные голоса в правительстве оказались под серьезным давлением. Это означало бы, что Украина возвращается к неопределенной, или многовекторной внешней политике, которую можно определить как “туда-сюда” или “и вашим, и нашим”, - отметила И.КЕМПЕ.

В то же время она считает, что здесь речь идет даже не столько об изменении внешнеполитического курса, сколько о внутренних политических делах в Украине. По убеждению эксперта, после отставки группы министров от “Нашей Украины”, которые поддерживали Президента В.ЮЩЕНКО, большинство в Верховной Раде “пытается и дальше играть мышцами и демонстрировать Президенту, что баланс власти переходит именно в парламент и правительство”.

Она согласилась, что, фактически, Верховная Рада сохраняет интригу и рычаги влияния на Президента В.ЮЩЕНКО, поскольку требование немедленной отставки министров было бы четким признаком противостояния с Президентом, а так парламентское большинство будто оставляет пространство для маневра и возможность компромисса в обмен на какие-то уступки с его стороны.

И.КЕМПЕ считает, что внешняя политика Украины осталась одним из немногих показателей готовности Украины к дальнейшим реформам и преобразованиям.

“Другие аспекты, как то экономические реформы и борьба с коррупцией, всегда серьезно пробуксовывали, а вот внешнюю политику, которая четко определила европейское и евроатлантическое направление для Украины, всегда называли наибольшим достижением Помаранчевой революции и двух последних выборов. Теперь попытка ревизии этой политики является едва ли не наиболее тревожным сигналом”, - сказала она.

Эксперт отметила, что именно в лице Б.ТАРАСЮКА и А.ГРИЦЕНКО Запад видит неизменность внешнеполитического курса Украины. Они имеют большой опыт сотрудничества с Западом, владеют языками, их считают уважаемыми и достойными партнерами, считает эксперт. По ее словам, этих министров считают на Западе сбалансированными, которые также понимают важность восточного направления.