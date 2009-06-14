Катастрофу лайнера Air France объяснили "стечением различных обстоятельств"

Катастрофа лайнера Airbus A330-200 над Атлантикой была вызвана "стечением различных обстоятельств", заявил генеральный директор концерна EADS, чьим подразделением является производитель лайнера, Луи Галлуа. "Для такого происшествия не может быть одной причины", - сказал Л.Галлуа, сообщает РБК со ссылкой на АР.

В свою очередь, глава Airbus Том Эндерс отметил, что лайнеры семейства A330 - "одни из самых безопасных и эффективных в мире самолетов, которые когда-либо поступали в коммерческую эксплуатацию".

Причины падения пассажирского лайнера Airbus в Атлантический океан 1 июня с.г. до сих пор не разгаданы. Основная версия - неисправность внешних датчиков скорости (так называемых трубок Пито), из-за которой бортовой компьютер мог получать ложные скоростные показания.

1 июня 2009 г. самолет Airbus A330-200 авиакомпании Air France, выполнявший рейс 447 из Рио-де-Жанейро в Париж, исчез с экранов радаров около берегов Бразилии. Самолет попал в зону турбулентности, стал посылать многочисленные сигналы о неисправностях. В аэропорту до последнего момента надеялись, что у самолета просто вышли из строя средства связи. Однако после того как в назначенное время самолет не приземлился в аэропорту, авиакомпания официально объявила о пропаже своего лайнера. Обломки самолета были обнаружены лишь спустя несколько дней. На борту самолета находились 228 человек.