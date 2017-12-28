В Нью-Йорке за год зафиксировано рекордно низкое число убийств

В Нью-Йорке с начала года и по состоянию на 27 декабря были убиты 286 человек, что является наименьшим показателем за время ведения подобной статистики.

При этом, еще в 1990 году в городе было зафиксировано 2245 убийств и 527 тысяч уголовных преступлений, пишет The News York Times.

Фактически, преступность упала в Нью-Йорке в каждой из основных категорий уголовных преступлений, в том числе убийства, изнасилования, ограбления, кражи со взломом и угоны автомобилей. С 1 января было зафиксировано 94806 инцидентов по сравнению с удерживавшими рекорд 101716 происшествиями 2016 года.

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Если тенденция сохранится еще несколько дней, то число убийств в этом году будет ниже предыдущего минимума в 333, зафиксированного в 2014 году, а преступность снизится до минимума за последние 27 лет и станет самой низкой с 1950-х годов.

Единственный тип преступлений, который немного вырос в городе в 2017 году – это преступления на сексуальной почве (+9,3%). При этом, количество самих изнасилований снизилось. В полиции связывают рост показателя со скандалом вокруг Харви Вайнштейна, когда многие жертвы домогательств, ранее боявшиеся говорить об этом, стали сообщать о произошедших с ними инцидентах.

Одной из причин уменьшения количества преступлений NYT называет полицейскую реформу, которую провел мэр города, демократ Билл Де Блазио. Как пишет издание, большая прозрачность полицейского управления привела к повышению доверия к полиции, что, в свою очередь, позволило предотвращать значительное число преступлений.

Также, одной из причин снижения преступности эксперты называют экономические условия – низкий уровень инфляции и безработицы.