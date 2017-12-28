В Польше задержали российского миллиардера при попытке бегства в Украину

В аэропорту Варшавы задержали бывшего главу одной из крупнейших транспортно-строительных компаний РФ Андрея Чернякова, когда он пытался вылететь в Киев. В России бизнесмена обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает espreso.tv со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Миллиардера задержали во время прохождения паспортного контроля в варшавском аэропорту. Черняков пытался выдать себя за румына, представив румынский паспорт.

Отмечается, что в 2011 году компания "Космос", владельцем которой был Черняков, взяла кредит в сумме 11 млрд рублей для строительства нового тоннеля в Москве. Однако кредит бизнесмен не оплатил и уехал за границу. Сейчас сумма, которую должна оплатить компания с накопленными процентами, составляет 30 млрд рублей.

Кроме того, Чернякова осудили в Великобритании. Его обвиняют в укрывательстве имущества. Однако приговора бизнесмен не услышал, поскольку впоследствии уехал в Германию, откуда затем прибыл в Польшу.

Бизнесмен планировал переехать в Украину, надеясь, что страна, которая воюет с РФ его не выдаст.

Сейчас РФ готовит документы на екстрадацию миллиардера и просит польскую сторону задержать бизнесмена еще на 40 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции раскрыли финансовые схемы российского олигарха Керимова. Ему выдвинули подозрение в отмывании денег и неуплате налогов в сумме 400 млн евро.