Премьер Испании пообещал сесть за стол переговоров со сторонниками независимости Каталонии, победившими на выборах (видео)

18:55, 22 декабря 2017
Мир
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Рахой подчеркнул, что диалог должен проходить в рамках закона и с попытками нарушить Конституцию он мириться не намерен.

Марино Рахой / REUTERS

Премьер-министр Испании Марино Рахой готов к переговорам с новым правительством Каталонии. Об этом он заявил на пресс-конференции. Рахой подчеркнул, что диалог должен проходить в рамках закона и с попытками нарушить Конституцию он мириться не намерен, передает Радио Свобода.

Накануне в Каталонии прошли досрочные региональные выборы. На них победили сторонники независимости автономии. Голосование назначили после того, как регион объявил об отделении от Испании по итогам местного референдума. В ответ Мадрид ввел в Каталонии прямое правление и отправил местное правительство в отставку.

После выборов бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон призвал испанские власти сесть за стол переговоров. Политик готов встретиться с премьер-министром в любой стране Евросоюза, кроме Испании. По словам Пучдемона, для возвращения на родину ему нужны гарантии, что он может занять пост главы нового каталонского правительства.

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