96-летний принц Филипп передал принцу Гарри звание генерал-капитана королевских морпехов

Младший внук британской королевы принц Гарри назначен генерал-капитаном Королевской морской пехоты Великобритании. Это звание ранее принадлежало его деду, супругу королевы принцу Филиппу, передает 112.ua.

Соответствующее распоряжение было опубликовано в Twitter Кенсингтонского дворца. Герцог Эдинбургский Филипп занимал должность генерал-капитана морпехов в течение 64 лет, с июня 1953 года, получив ее после смерти короля Георга VI.

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В качестве своей последней официальной функции в этой должности Филипп вместе с Гарри приняли в Букингемском дворце покидающего свою должность командующего Королевской морской пехотой генерал-майора Роберта Макгоуэна и его преемника генерал-майора Чарльза Стикленда.

Как сообщалось ранее, в связи с преклонным возрастом 96-летний герцог Эдинбургский прекратил выполнение официальных публичных функций в качестве члена королевской семьи. Последним его публичным появлением также было присутствие на параде королевской морской пехоты в начале августа 2017 года.

Отмечается, что с 1952 года Филипп в одиночку принял участие в 22 219 официальных мероприятиях, а также совершил около 700 зарубежных поездок в 143 страны мира.

27 ноября стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл обручились, а также что свадьба состоится 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Королева Елизавета II уже поздравила внука и пожелала ему счастья.

Как сообщал УНИАН, Меган Маркл уже опередила герцогиню Кембриджскую, жену принца Уильяма, в рейтинге самых стильных людей.