Россия скрывает настоящие причины Смоленской катастрофы - МИД Польши

Чем дольше Россия будет передерживать обломки самолета Ту-154М, тем больше это дает основания для подозрений, что у нее есть что-то на совести, что она скрывает истинные причины этой катастрофы. Об этом сказал в эфире телеканала TVP1 министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, передает Польское радио.

Читайте такжеСмоленская катастрофа: в Польше заявили о наличии доказательств взрывов на борту Ту-154МГлава польской дипломатии прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который во время пресс-конференции на прошлой неделе сказал, что на борту Ту-154М взрывов не было. «Если в самолете были взрывы – самолет откуда летел, из Москвы? Из Варшавы – это означает, что там ее подложили (взрывчатку – ред). Или туда проникли российские агенты и подложили взрывчатку, или как? Ищите у себя», - сказал Путин. Он добавил: «Не было никаких взрывов. Все это изучено экспертами и с польской стороны, и с российской».

Ващиковский отметил, что эта позиция Польши известна уже много лет. «Мы честно отвечаем России: чем дольше передерживаете обломки, чем дольше не хотите сотрудничать во время следствия, чтобы прояснить причины катастрофы, тем больше даете оснований для подозрений, что у вас что-то на совести, что и катастрофа выглядела значительно иначе, чем представлено в докладе Межгосударственного авиационного комитета (МАК), и что вы скрываете истинные причины этой катастрофы. Это наша позиция», - сказал польский министр.

Он подчеркнул, что для изучения причин авиакатастрофы «нужно получить обломки самолета и попробовать сложить их снова». «Без возможности восстановления самолета эту катастрофу не удастся воспроизвести, не удастся узнать ее причины», - сказал Ващиковский.

По мнению главы МИД Польши, президент России «хорошо об этом знает». «Передержка обломков самолета в течение более 7 лет вызывает определенные вопросы - почему русские это делают», - сказал министр.

Напомним, 10 апреля 2010 года президентский авиалайнер Ту-154М Воздушных сил Польши выполнял рейс Варшава-Смоленск, но при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный в условиях сильного тумана лайнер столкнулся с деревьями, упал на землю и полностью разрушился. Погибли все 96 человек, находившиеся на его борту - в том числе президент Польши Лех Качиньский, его жена Мария Качиньская, а также известные польские политики, почти все высшее военное командование, общественные и религиозные деятели.