Жертвами железнодорожной катастрофы в США стали 6 человек

На западе США в понедельник, 18 декабря, сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший из Сиэтла (штат Вашингтон) в Портленд (штат Орегон).

Инцидент произошла в населенном пункте Дюпонт близ города Такома (Вашингтон). В составе находились предположительно, 78 пассажиров и пять членов бригады, сообщает железнодорожная компания Amtrak, передает DW.com.

В результате погибли шесть человек, сообщает агентство AP со ссылкой на официальные данные. Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter выразил соболезнования в связи с трагедией и сообщил, что в Белом доме следят за ситуацией. Трамп также отметил, что происшествие заставляет обратить внимание на необходимость инвестировать в инфраструктуру страны.