Санкции с РФ не снимут, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины - Тиллерсон

США не принимают российское вторжение в Украину, которое стало основанием для серьезного санкционного режима и обязательно вернутся к вопросу аннексии Россией Крыма после урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом заявил Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с дипломатами в Вашингтоне.

Он отметил, что если в сирийской проблеме Вашингтон и Москва еще могут сотрудничать, то "когда вы вторгаетесь в другую страну и захватываете территории - это нельзя оставлять просто так".

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"И это стало основой для применения жесткого санкционного режима, который США и ЕС ввели против России. И этот режим не изменится, пока российское вторжение в Украину не завершится и территориальная целостность Украины не будет восстановлена", - сказал Тиллерсон.

По его словам, сейчас США в переговорах с российской стороной сосредоточены на ситуации на юго-востоке Украины.

"Наш приоритет сейчас - добиться прекращения насилия. Мы сейчас работаем с Россией, чтобы прийти к какому-то соглашению о мандате для миротворческих сил ООН, которые положат конец насилию", - отметил Тиллерсон.

"Мы вернемся к вопросу Крыма. Я знаю, что президент Путин ясно дал понять, что это обсуждаться за столом переговоров не будет. В какой-то момент будет, но сейчас мы должны остановить насилие на востоке Украины", - сказал Тиллерсон.

Sec Tillerson: @POTUS is clear on importance of U.S. and #Russia working relationship but we cannot accept Russia’s invasion of #Ukraine & our priority is to end the violence in east Ukraine. In other areas, we seek cooperation on joint counterterrorism interests. #ACKoreaForumpic.twitter.com/vzBIDeioxB — Department of State (@StateDept) December 13, 2017

Как сообщал УНИАН, на саммите Европейского Союза канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон отчитаются о выполнении Минских договоренностей сторонами конфликта на Донбассе с целью принятия дальнейшего решения о продлении экономических санкций для России.