РФ дестабилизирует Запад путем убийств и кибератак - глава МИД Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обвинил Россию в дестабилизации Запада путем вторжений, убийств и попыток вмешаться в западные выборы.

Об этом он рассказал в интервью The Sunday Times накануне своего визита в Россию, сообщает ТСН.иа со ссылкой на Mail Online.

По словам министра, в отношениях России и Запада был "момент надежды и изменения" в конце Холодной войны, но сегодня этот период кажется "абсолютной иллюзией".

"Россия не была настолько враждебной к Великобритании и западным интересам с момента окончания Холодной войны", - сказал британский дипломат.

Читайте такжеВ ОБСЕ призвали Россию прекратить насилие на Донбассе и провести обмен пленными до новогодних праздников

"В Крыму – захват части суверенной европейской территории другого государства и удержание ее впервые с 1945 года. Добавьте их дестабилизирующие действия на западных Балканах. У нас практически есть российские отпечатки пальцев в попытке покушения в Черногории. Посмотрите, что они делают с помощью кибероружия, с попыткой срыва демократических процессов в Великобритании", - подчеркнул Джонсон.

Вместе с тем он добавил, что не видел доказательств вмешательства РФ в кампанию референдума о Brexit, но видел "российский троллинг в Facebook".

Напомним, что согласно последнему опросу, выхода из Евросоюза желают уже меньше половины британцев. Таковы результаты опроса почти полностью отменяют результаты прошлогоднего референдума. 2016 года 52% британцев проголосовали за выход из ЕС, а 48% желали остаться.