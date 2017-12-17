Сестра президента Гондураса погибла в авиакатастрофе
09:39, 17 декабря 2017Мир
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Хильда Эрнандес был близким советником своего брата.
Хильда Эрнандес / REUTERS
В субботу, 16 декабря, в Гондурасе, в Сан-Матиас, потерпел крушение вертолет, на борту которого находилась сестра президента страны Хуана Орландо Эрнандеса – 51-летняя Хильда Эрнандес. Об этом сообщает агентство Reuters.
По словам источника агента, на борту находились еще пять человек. Все они погибли.
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Вооруженные силы страны сообщили, что обломки вертолета были найдены. На место катастрофы было отправлено два разведывательных вертолета и наземные военные силы.
Хильда Эрнандес был близким советником своего брата. До этого – работала в секретариате правительства страны.
Как сообщал УНИАН,
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