Сестра президента Гондураса погибла в авиакатастрофе

В субботу, 16 декабря, в Гондурасе, в Сан-Матиас, потерпел крушение вертолет, на борту которого находилась сестра президента страны Хуана Орландо Эрнандеса – 51-летняя Хильда Эрнандес. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам источника агента, на борту находились еще пять человек. Все они погибли.

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Вооруженные силы страны сообщили, что обломки вертолета были найдены. На место катастрофы было отправлено два разведывательных вертолета и наземные военные силы.

Хильда Эрнандес был близким советником своего брата. До этого – работала в секретариате правительства страны.

Как сообщал УНИАН,