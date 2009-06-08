В Молдове готовятся к досрочным выборам

Центральная избирательная комиссия Молдовы приступила к организации досрочных парламентских выборов.

Как передает Gazeta.ru, секретарь ЦИК Юрий ЧОКАН сообщил сегодня журналистам, что завтра будет создана комиссия по приему документов от участников выборов, а также издано распоряжение местным властям приступить к составлению списков избирателей.

Комиссия начнет работу после того, как Президент страны Владимир ВОРОНИН подпишет указ о назначении даты досрочных выборов. Как сказал В.ВОРОНИН, он сделает это после того, как будет утверждена кандидатура премьера - 10 июня, для чего у фракции коммунистов имеется достаточное количество голосов.

Как сообщалось, молдавские депутаты 3 июня не смогли со второй попытки избрать Президента страны, и теперь, согласно Конституции, парламент будет распущен. На голосование были выдвинуты кандидатуры действующего премьер-министра Зинаиды ГРЕЧАНОЙ и посла Молдовы в России Андрея НЕГУЦЫ. За З.ГРЕЧАНУЮ проголосовали 60 депутатов, за А.НЕГУЦУ не было подано ни одного голоса. З.ГРЕЧАНОЙ для избрания Президентом не хватило одного голоса. 20 мая коммунистам тоже не хватило одного голоса, чтобы З.ГРЕЧАНАЯ стала Президентом. В.ВОРОНИН заявил, что распустит парламент после утверждения нового правительства, на пост главы которого он выдвинул З.ГРЕЧАНУЮ.