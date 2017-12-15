В США заговорили о создании международной коалиции против Ирана

Соединенные Штаты Америки заявляют о намерении создать международную коалицию для "противостояния" Ирану.

Об этом в среду, 14 декабря, заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, презентуя вещественные доказательства, которые, как она заявила, доказывают очевидную причастность Ирана к поставкам оружия, которое используют повстанцы-хусити в Йемене, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

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"Вы увидите, как мы создадим коалицию, чтобы действительно противостоять Ирану и потому, что они (иранцы - Ред.) делают", - заявила Хейли во время пресс-конференции.

При этом Хейли продемонстрировала предмет, который, по ее словам, является остатками иранской баллистической ракеты, выпущенной повстанцами-хуситами из Йемена по Саудовской Аравии ранее в этом году.

Хейли также отметила, что таким образом иранские власти нарушили резолюции Совета Безопасности ООН относительно распространения оружия.