Медведев поручил ФСБ «активно выявлять и уничтожать бандитов»

Президент РФ Дмитрий Медведев на встрече с директором ФСБ Александром Бортниковым поручил продолжать активную работу по выявлению бандформирований и уничтожению бандитов.

"Работа должна быть продолжена. Бандиты должны быть уничтожены", - сказал Медведев.

При этом российский лидер сообщил, что намерен обсудить с директором ФСБ правовые аспекты и ситуацию в стране в целом.

РИА Новости