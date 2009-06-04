Медведев поручил ФСБ «активно выявлять и уничтожать бандитов»
13:52, 04 июня 2009Мир
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"Работа должна быть продолжена"
Президент РФ Дмитрий Медведев на встрече с директором ФСБ Александром Бортниковым поручил продолжать активную работу по выявлению бандформирований и уничтожению бандитов.
"Работа должна быть продолжена. Бандиты должны быть уничтожены", - сказал Медведев.
При этом российский лидер сообщил, что намерен обсудить с директором ФСБ правовые аспекты и ситуацию в стране в целом.
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