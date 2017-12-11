Белый дом сожалеет из-за отказа палестинцев встречаться с вице-президентом США

Белый дом заявил, что сожалеет в связи с отказом палестинской стороны встречаться с вице-президентом США Майком Пенсом в рамках его предстоящего визита в регион после решения президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Как пишет Голос Америки, об этом заявил заместитель главы аппарата Белого дома, пресс-секретарь Пенса Джеррод Ейджен.

«К сожалению, Палестинская автономия снова теряет возможность обсудить будущее региона, но администрация будет настойчиво продолжать усилия по содействию достижению мира между израильтянами и палестинцами, и наша группа, занимающаяся вопросами установления мира, будет продолжать упорную работу по составлению плана», - сказал Ейджен.

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Ранее сообщалось, что 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля. По его словам, он распорядился начать подготовку к переезду посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

В свою очередь Нетаньяху призвал все страны признать Иерусалим столицей этой страны.

В то же время в Европейском Союзе и генсек ООН выступают за то, что Иерусалим должен быть столицей двух государств - Израиля и Палестины.

В МИД Украины заявили, что выступают за соблюдение норм международного права в вопросе о статусе Иерусалима и призвали мировое сообщество к возобновлению переговорного процесса по ближневосточному мирному урегулированию.