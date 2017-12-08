Международная следственная группа по делу MH17 учтет данные нового расследования Bellingcat

Международная следственная группа, которая ведет следствие по делу о катастрофе малайзийского самолета рейса MH17 в небе над Донбассом, обещает учесть данные следственной группы Bellingcat и российского журнала The Insider о том, что одним из фигурантов дела может быть российский генерал-полковник.

Читайте такжеКлючевой фигурант дела о сбитом над Донбассом MH17 оказался российским генералом - расследование (аудио)Как говорится в сообщении на сайте прокуратуры Нидерландов, информацию экспертов приобщают к расследованию. От других комментариев следствие отказалось, передает радио Свобода.

Как сообщал УНИАН, сегодня международная группа расследователей Bellingcat и российское издание The Insider опубликовали совместное расследование, в котором идентифицировали одну из ключевых фигур, которая может быть причастна к сбитию в небе над Донбассом «Боинга» «Малайзийских авиалиний» в июле 2014 года.

Человек, о котором идет речь в расследовании, фигурирует под позывным «Дельфин» на записях перехваченных телефонных разговоров, опубликованных вскоре после катастрофы самолета Службой безопасности Украины, а позже – международной Общей следственной группой по расследованию катастрофы под руководством прокуратуры Нидерландов.

Эксперты Bellingcat и The Insider утверждают, что «Дельфин» – это генерал-полковник российской армии в запасе, действующий главный инспектор Центрального военного округа министерства обороны РФ Николай Ткачев.