Молдавский парламент поплатится за то, что не смог выбрать Президента

Молдавские депутаты не смогли со второй попытки избрать Президента страны, и теперь, согласно Конституции, парламент будет распущен, передает ИА "Новости – Молдова".

На голосование были выдвинуты кандидатуры действующего премьер-министра Республики Молдова Зинаиды ГРЕЧАНОЙ и Посла Молдовы в России Андрея НЕГУЦЫ. За З.ГРЕЧАНУЮ проголосовали 60 депутатов, за А.НЕГУЦУ не было подано ни одного голоса.

З.ГРЕЧАНОЙ для избрания президентом не хватило одного голоса.

Действующий Президент Молдовы Владимир ВОРОНИН после голосования заявил, что "так как избрание (Президента) было заблокировано как 20 мая, так и сегодня, 3 июня, существуют определенные обстоятельства для роспуска парламента".

20 мая коммунистам тоже не хватило одного голоса, чтобы З.ГРЕЧАНАЯ стала Президентом, и действующий глава государства, председатель законодательного органа республики В.ВОРОНИН выдвинул ее кандидатуру для участия в повторном голосовании.

Кандидатура А.НЕГУЦЫ была выдвинута Компартией Молдовы.

Согласно Конституции, В.ВОРОНИН обязан теперь распустить парламент. В своем указе об этом глава государства назначает день выборов, который должен быть не позднее 45 дней со дня вступления указа в силу.