Журналистку-антикоррупционера на Мальте подорвали дистанционно управляемой бомбой

Взрывное устройство, от которого на Мальте погибла журналистка Дафна Каруана Галиция, занимавшаяся расследованиями коррупции в проекте Panama Papers, прикрепили под ее машиной и привели в действие дистанционно.

Как сообщает Reuters, об этом заявила пресс-секретарь правительства Мальты.

Сейчас это первая информация из материалов полицейского расследования, приведенная официальным лицом.

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"Новые свидетельства заставляют нас думать, что бомба была помещена под машину и была задействована на расстоянии", - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, британские полицейские присоединилась к голландским судебным экспертам и команде Федерального бюро расследований США, чтобы помочь в этом деле.

Иностранные эксперты должны помочь идентифицировать мобильный телефон, который использовался для взрыва бомбы.

Как сообщал УНИАН, 16 октября на Мальте неизвестные взорвали авто журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая была соавтором коррупционных расследований в рамках проекта Panama Papers.