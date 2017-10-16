На Мальте от взрыва авто погибла журналистка, которая расследовала коррупцию в рамках "панамского скандала"

Сегодня, 16 октября, на Мальте неизвестные взорвали автомобиль журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая была соавтором коррупционных расследований в рамках проекта Panama Papers.

Как сообщает Reuters со ссылкой на полицию Мальты, в результате взрыва 53-летняя журналистка погибла.

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В сообщении отмечается, что Галиция была одним из самых известных расследователей коррупционных дел. Она публиковала в своем блоге разоблачительные материалы в отношении должностных лиц и политиков Мальты.

Согласно информации полиции, журналистка погибла во время движения возле поселения Бидния на севере Мальты.

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В свою очередь, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, который также был один из фигурантов расследований, осудил ее убийство, назвав его "варварским нападением на свободу прессы".

Как отмечает Times of Malta, автомобиль Каруаны Галиции взорвался вскоре после того, как она выехала из дома. Причина взрыва пока не установлена. По данным местных СМИ, 15 дней назад она сообщила полиции, что получает угрозы.

Ранее УНИАН сообщал, что в начале мая Джозеф Мускат объявил о досрочных выборах на фоне оффшорного скандала Panama Papers. Его партия одержала победу на досрочных выборах в июне.

Супругу Муската обвинили в том, что она якобы возглавляла оффшорную компанию, которая получала деньги от правящей семьи Азербайджана во время получения лицензии банком Азербайджана на Мальте. Мускат все обвинения отвергает.