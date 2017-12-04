Украина может остаться наедине с Россией в случае начала войны США и КНДР - СМИ

Россия готовится к Третьей мировой войне. Секретарь кремлевского совбеза Николай Патрушев заявил: у Москвы есть сценарий на случай войны Соединенных Штатов с Северной Кореей.

Как сообщается в сюжете ТСН.Тиждень, на этой неделе диктатор Ким Чен Ын заявил, что ракеты с его страны теперь могут попасть даже в Пентагон.

Среда, 29 ноября навсегда меняет для американцев представление о безопасности и заставляет вспомнить привычки Холодной войны. Новая ракета Северной Кореи поднялась на 4500 километров, что в десять раз выше Международной космической станции. В два раза выше любого спутника на низкой околоземной орбите. Ракета упала в море, в 200 километрах от главного японского острова Хонсю.

Американский физик Дэвид Райт молниеносно вычисляет: межконтинентальная баллистическая ракета КНДР, если навести ее на конкретную цель, способная преодолеть 13 тысяч километров.

Настроение Ким Чен Ына заметно улучшилось. Он сделал историческое заявление, которое на весь мир транслирует неизменная 74-летняя ведущая северокорейского телевидения Ли Чхун Хи. Ей поручают самые важные новости еще с 1971 года. "Межконтинетальная ракета Хвасонг-15 оборудована сверхмощной тяжелой боеголовкой, способной поразить любую цель на территории Соединенных Штатов", - сообщила она.

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Именно в это время в Пхеньяне с дружественным визитом находятся российские депутаты. "Такое впечатление, что специально все делалось, чтобы Ким Чен Ын сорвался и совершил очередное авантюрное действие", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Режим, которому помогли разработать самое страшное оружие планеты в чрезвычайно короткий срок, теперь шантажирует Соединенные Штаты: снимайте санкции, или берегитесь.

Дональду Трампу срочно звонил президент Южной Кореи. Ей пока что страшнее всех, ведь в заложниках у Ким Чен Ына Сеул - многомиллионный мегаполис, всего в тридцати километрах от границы. Если Трамп - самый непредсказуемый президент планеты - рискнет применить силу, Северная Корея легко достанет Сеул артиллерией.

Уроки выживания в американских школах середины 1950-ых скоро могут пригодиться внукам. За 25 тысяч долларов можно снять в аренду на 100 лет настоящий частный бункер - десятки компаний занимаются оборудованием комфортных бомбоубежищ. Однако владельцы такой недвижимости на контакт с прессой не идут.

Американский президент определяется, что принесет ему больше пользы: признать Северную Корею угрозой, которую уже невозможно преодолеть (а следовательно - отказаться от силовой риторики и пристать на затяжные переговоры) или попробовать рубануть с плеча.

Не на это ли провоцируют его россияне, ведь любой военный конфликт Соединенных Штатов с Северной Кореей не только поставит под угрозу миллионы жизней в Южной Корее. Это автоматически втянет в войну все НАТО, ведь угроза одному члену Альянса угрожает всем.

Пока НАТО будет воевать с Кореей, Украину от России уже точно никто не защитит. На этом этапе возможна любая эскалация. С бешеным соседом под боком, для которого собственные граждане - лишь средства для достижения цели. Ким Чен Ына одобряют сто процентов граждан. Они смотрят новости с экрана посреди улицы и аплодируют вождю. У них точно нет выбора, потому что война – реальность, к которой их готовили с дефицитных здесь пеленок.