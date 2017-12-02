Сенат США одобрил масштабную налоговую реформу

Сенат США сегодня утром принял законопроект о налоговой реформе, который подготовили республиканцы. За него проголосовал 51 сенатор-республиканец, против - 48 сенаторов-демократов и один республиканец Боб Коркер, передает Голос Америки. Ключевое положение законопроекта предусматривает снижение налога на прибыль для корпораций США с 35% до 20%.

Читайте такжеСенат США одобрил оборонный бюджет, который предусматривает $350 миллионов УкраинеПо мнению авторов документа, это повысит конкурентоспособность американской экономики, а также вернет из-за границы прибыль американских корпораций в триллионы долларов.

Президент Трамп назвал реформу самой масштабной за три десятилетия.

Информационное агентство Reuters отмечает, что Трамп хотел, чтобы налоговые изменения вступили в силу до конца 2017 года. Теперь необходимо будет согласовать окончательный текст документа с версией законопроекта, которую ранее приняла Палата представителей. После принятия согласованного текста обеими палатами Конгресса, документ отправят на подпись президенту. По мнению экспертов, вряд ли этот процесс удастся завершить до конца декабря.

Сенатор-республиканец Джефф Флейк сказал, что согласился голосовать «за» после того, как лидеры Сената и администрация Трампа обязались принять законодательство, которое будет защищать от депортации до 800 тыс. молодых нелегалов, которых родители привезли в США детьми.

Критики реформы утверждают, что ее принятие может привести к увеличению госдолга США на триллион долларов в течение десяти лет. Кроме того, они подчеркивают, что реформа не принесет значительных облегчений простым американцам.

Налоговая реформа стала бы первым крупным законодательным достижением президента Трампа и его администрации со времени его прихода к власти в январе.