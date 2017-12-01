Белый дом прокомментировал признание вины Флинном в даче ложных показаний

"Сегодня Майкл Флинн, который проработал на посту советника по национальной безопасности в Белом доме 25 дней при администрации Трампа, и является бывшим чиновником администрации Обамы, признал себя виновным в предоставлении ложной информации ФБР", - говорится в заявлении юриста Белого дома Тая Кобба, передает Голос Америки.Читайте такжеЭкс-советник Трампа Флинн признал себя виновным в даче ФБР ложных показаний"Это признание вины никоим образом не предполагает вины кого-то другого, кроме господина Флинна. Завершение этой фазы расследования специального прокурора демонстрирует, что специальный прокурор воплощает свои действия с продуманной скоростью, прокладывая путь к быстрому и рациональному завершению", говорится в заявлении.

Бывший советник по нацбезопасности Трампа - Майкл Флинн, который признал свою вину в том, что давал ложные показания ФБР, возможно, планирует заявить, что Трамп давал ему указания общаться с россиянами во время своей предвыборной кампании, сообщает АВС со ссылкой на неназванные источники.

Специальный прокурор Роберт Мюллер выдвинул обвинения бывшему советнику по национальной безопасности в администрации Трампа - Майклу Флинну в том, что он "умышленно и проинформированно" давал "неправдивые, надуманные и мошеннические показания" ФБР относительно общения с послом России, сообщают американские СМИ.

Чиновник, который предоставляет стратегические советы Белому дому так прокомментировал обвинения Флинна во лжи: "Этого надо было ожидать. Трамп уволил его потому, что тот лгал вице-президенту. Конечно, он лгал и ФБР", сообщает CNN.

Флинн является первым должностным лицом администрации Трампа и четвертым лицом, связанным с кампанией, кому были предъявлены обвинение в рамках расследования возможного вмешательства России до выборов в США 2016 года.

В рамках следствия уже было предъявлено обвинение двум лицам – Полу Манафорту, бывшему председателю предвыборной кампании Трампа и сотруднику кампании Ричарду Гейтсу.

Также, за время расследования, бывший помощник кампании Джордж Пападопулос признал вину в ложных показаниях следователям ФБР в отношении его контактов с россиянами в течение кампании.

Мюллер приобщил 17 прокуроров к расследованию российского вмешательства в выборы 2016 года и связям кампании Трампа с россиянами.

Это расследование уже стоило США более $5 млн, сообщает The Hill. Министерство юстиции объявит первый детальный отчет о затратах на расследование уже на следующей неделе, сообщает АВС.