"Это было неожиданно": принц Гарри рассказал, как сделал предложение Меган Маркл (видео)

После объявления о помолвке, Меган Маркл и принц Гарри предстали перед журналистами и дали первое совместное интервью ВВС. Расшифровку интервью приводит издание Time.

Звезда сериала "Форс-мажоры" подтвердила, что покинула проект из-за намерения связать свою жизнь с принцем Гарри. По словам Меган, она посвятит себя новым обязанностям.

"Я знаю, она будет невероятно хороша и в этой работе",– добавил принц Гарри, подразумевая, вероятно, занятия благотворительностью и социальными проектами.

Свадьба состоится весной следующего года. В первом интервью принц Гарри также рассказал, как сделал предложение.

Меган Маркл рассказала, как принц Гарри сделал ей предложение и подарил кольцо. По ее словам, это случилось в "самый типичный для них вечер" – в доме принца на территории Кенсингтонского дворца, когда они вместе готовили жареного цыпленка.

"Это был просто удивительный сюрприз, милый, естественный и очень романтичный",– вспомнила Маркл. Гарри добавил, что в тот момент она даже не дала ему закончить.

"Она мне даже закончить не дала, сразу начала: «Можно я уже соглашусь? Можно?». Потом были объятия, а у меня в руке еще оставалось кольцо. И я сказал: «Можно я тебе кольцо-то дам?» И она: «Ой, точно, кольцо же!»... Думаю, мне удалось застигнуть ее врасплох",– сказал принц, обращаясь к Маркл.

Жених и невеста отказались назвать имя подруги, познакомившей их. Меган сказала, что "мало знала" о принце Гарри до знакомства, а он заявил, что не смотрел телешоу с ее участием до их личной встречи и тоже практически ничего не знал о Меган до лета 2016 года.

Влюбленные вспомнили свою романтическую поездку в Ботсвану.

"Мы были рядом друг с другом под звездами. Меган была моей спутницей в течение пяти фантастических дней",– сказал принц Гарри.

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“Знаете ли, тот факт, что я влюбился в Меган так невероятно быстро, было своего рода подтверждением, что для меня сошлись все звёзды – так всё было идеально. Эта прекрасная женщина вошла в мою жизнь и буквально всё в ней перевернула. И я вошёл в её жизнь”, – добавил принц Гарри.

Меган Маркл также рассказала как встретилась с королевой. «Это было невероятно. Это возможность узнать ее через взгляд Гарри, не просто с почтением и уважением к ней как к монарху, но с любовью, которую он испытывает к ней как к бабушке. Эти моменты были очень важны для меня. И когда я встретилась с ней, у меня сложилось очень глубокое понимание ее и огромное уважение к тому, что у меня есть это время с ней. Она выдающаяся женщина», - рассказала невеста.

Помолвочное кольцо, которое принц преподнес своей возлюбленной, сделано из золото. Центральный бриллиант привезен из Ботсваны, а небольшие камни по краям взяты из личной коллекции принцессы Дианы, матери Гарри.

«Я уверен, Меган и моя мама были бы лучшими подругами. Я думаю, мама была бы вне себя от счастья. Знаете, в такие дни, как сегодня, я очень по ней скучаю, скучаю по возможности поделиться с ней радостными новостями», — признался Гарри.

Ранее сообщалось, что принц Гарри обручился со звездой сериала "Форс-мажоры".