Ракетный эсминец ВМС США идет по Черному морю в Одессу

Ракетный эсминец ВМС США «Джеймс Уильямс» (USS James Williams DDG95) вошел в акваторию Черного моря и движется в сторону Одесского порта, сообщается на сайте Военно-морского института Соединенных Штатов.

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Сообщается, что эсминец зашел в Черное море по пути из Саудовской Аравии 26 ноября.

Возвращение корабля в США ожидается до католического Рождества, 24 декабря.

Также сообщается, что в северном направлении вдоль западного побережья Черного моря идет корабль ВМС США «Арли Берк», оснащенный 56 крылатыми ракетами «Томагавк».