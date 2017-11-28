Ракетный эсминец ВМС США идет по Черному морю в Одессу
03:28, 28 ноября 2017Мир
1483
Возвращение корабля в США ожидается до католического Рождества, 24 декабря.
Эсминец зашел в Черное море по пути из Саудовской Аравии 26 ноября / фото news.usni.org
Ракетный эсминец ВМС США «Джеймс Уильямс» (USS James Williams DDG95) вошел в акваторию Черного моря и движется в сторону Одесского порта, сообщается на сайте Военно-морского института Соединенных Штатов.
Читайте такжеВ Одессу прибыл итальянский эсминец Luigi Durand de la Penne (фото, видео)
Сообщается, что эсминец зашел в Черное море по пути из Саудовской Аравии 26 ноября.
Возвращение корабля в США ожидается до католического Рождества, 24 декабря.
Также сообщается, что в северном направлении вдоль западного побережья Черного моря идет корабль ВМС США «Арли Берк», оснащенный 56 крылатыми ракетами «Томагавк».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter