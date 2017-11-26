В Германии автомобиль въехал в толпу прохожих, в результате шесть человек получили ранения.

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Как сообщает Deutsche Welle, инцидент произошел сегодня утром в Куксхафене.

29-летний водитель задержан. Полиция располагает предварительными данными о том, что находящийся под воздействием алкоголя мужчина сознательно направил свой автомобиль в толпу стоящих перед местной дискотекой людей. После этого машина продолжила движение и врезалась в ограждение фонтана. Обстоятельства происшедшего и его мотивы выясняются.

Куксхафен находится на севере Германии на побережье Северного моря. Население города составляет около 50 тысяч человек.