В Германии автомобиль въехал в толпу прохожих
16:20, 26 ноября 2017Мир
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В результате наезда шесть человек получили ранения.
Иллюстрация REUTERS
В Германии автомобиль въехал в толпу прохожих, в результате шесть человек получили ранения.
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Как сообщает Deutsche Welle, инцидент произошел сегодня утром в Куксхафене.
29-летний водитель задержан. Полиция располагает предварительными данными о том, что находящийся под воздействием алкоголя мужчина сознательно направил свой автомобиль в толпу стоящих перед местной дискотекой людей. После этого машина продолжила движение и врезалась в ограждение фонтана. Обстоятельства происшедшего и его мотивы выясняются.
Куксхафен находится на севере Германии на побережье Северного моря. Население города составляет около 50 тысяч человек.
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