Легковое авто совершило наезд на толпу в центре Лондона

Несколько пешеходов получили травмы после наезда легкового автомобиля на толпу людей возле Музея естественной истории в Лондоне, сообщает Европейская правда.

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Издание, ссылаясь на заявление полиции, пишет, что в результате инцидента был задержан один человек.

Одновременно сообщается, что полученные травмы были незначительными.

В полиции также не комментируют, был ли этот наезд попыткой террористического акта, отмечая, что мотивы и обстоятельства инцидента должно выяснить расследование.

Ситуацию уже прокомментировал пресс-секретарь Даунинг-стрит, заявив, что премьер-министр "постоянно следит за событиями".

Напомним, 9 августа алжирец наехал на группу военных в городе Леваллуа-Перре близ Парижа. Солдаты как раз покидали казармы для патрулирования улиц в рамках чрезвычайного положения. В результате наезда были ранены шестеро солдат.