Легковое авто совершило наезд на толпу в центре Лондона
В полиции Лондона пока не комментируют, был ли этот наезд попыткой террористического акта.
Несколько пешеходов получили травмы после наезда легкового автомобиля на толпу людей возле Музея естественной истории в Лондоне, сообщает Европейская правда.
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Издание, ссылаясь на заявление полиции, пишет, что в результате инцидента был задержан один человек.
Одновременно сообщается, что полученные травмы были незначительными.
В полиции также не комментируют, был ли этот наезд попыткой террористического акта, отмечая, что мотивы и обстоятельства инцидента должно выяснить расследование.
Ситуацию уже прокомментировал пресс-секретарь Даунинг-стрит, заявив, что премьер-министр "постоянно следит за событиями".
Напомним, 9 августа алжирец наехал на группу военных в городе Леваллуа-Перре близ Парижа. Солдаты как раз покидали казармы для патрулирования улиц в рамках чрезвычайного положения. В результате наезда были ранены шестеро солдат.