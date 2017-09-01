Politico: США выделили $60 миллионов на борьбу с российской пропагандой

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон одобрил выделение $60 млн на финансирование Глобального центра взаимодействия, который будет противостоять внешней пропаганде, сообщает Politico со ссылкой на чиновников Госдепартамента. На этот шаг Тиллерсона вынудили законодатели, требовавшие выделения $80 млн, отмечает издание.

Читайте такжеВ России официально появились "войска" пропагандыИз согласованной Госдепом суммы $20 млн будет направлено на борьбу с пропагандой террористических группировок, в частности, "Исламского государства". Эта сумма уже направлена в фонды Госдепартамента. Остальные $40 млн будут переведены из фондов Пентагона, Тиллерсон уже одобрил просьбу о переводе этой суммы. Эти деньги будут потрачены на противостояние государственной пропаганде, в частности, России.

Почему Тиллерсон не попросил больше, как того требовали законодатели, источник издания не уточняет. Отмечается лишь, что финансовый запрос «основан на усилиях по борьбе с пропагандой и дезинформацией, которые (Глобальный центр взаимодействия) выявил в ходе консультаций» с другими учреждениями.

Сенаторы уже отреагировали на действия Тиллерсона, одобрив их. По словам сенатора Криса Мерфи, теперь они смогут использовать "эти ресурсы для противодействия вредной пропаганде и поддерживать свободную прессу".