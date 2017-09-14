США создают в Сербии медиацентр для борьбы с российской пропагандой на Балканах – СМИ
Проект под названием "Противодействие российской кампании по дезинформации на Балканах" может начать свою работу в конце этого года, либо в начале следующего.
США вместе с союзниками по НАТО ведут подготовительные работы для создания в Сербии медиацентра для противостояния дезинформации Кремля на Балканах. Об этом сообщает сербское издание Vecernje Novosti, передает Европейская правда.
Отмечается, что Конгресс США в 2018-2019 фискальном году предусмотрел $ 250 млн на деятельность фонда противостояния дезинформации из РФ, часть этих средств вскоре будет направлена в Сербию.
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Проект под названием "Противодействие российской кампании по дезинформации на Балканах" может начать свою работу в конце этого года, либо в начале следующего.
Проект предусматривает запуск регионального медиа центра по вопросам обороны и безопасности под рабочим названием Balkan security network.
Ранее сообщалось, что власти США решили объявить Russia Today иностранным агентом.