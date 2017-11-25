Журнал Time опроверг слова Трампа об избрании его "Человеком года"

Журнал Time отреагировал на слова президента США Дональда Трампа относительно якобы избрания его «Человеком года». В издании говорят, что президент говорит неправду, пишет Громадське.

«Президент не верно (высказался, —ред.) относительно того, как мы выбираем «Человека года». Time никогда не комментирует нашего выбора до публикации, которая состоится 6 декабря», — говорится в сообщении в Twitter.

The President is incorrect about how we choose Person of the Year. TIME does not comment on our choice until publication, which is December 6. — TIME (@TIME) November 25, 2017

Сотрудник Time также написал, что в словах Трампа «не было ни частицы правды».

Amazing. Not a speck of truth here—Trump tweets he 'took a pass' at being named TIME's person of the year https://t.co/D6SJgyTpcY — Alan Murray (@alansmurray) November 25, 2017

Ранее Дональд Трамп заявил, что отказался снова стать «Человеком года» по версии журнала Time.

Напомним, в 2016 году Трамп стал «Человеком года» по версии Time. Тогда обложка с Трампом вышла под заголовком «Дональд Трамп. Президент Разделенных Штатов Америки».