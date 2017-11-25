Журнал Time опроверг слова Трампа об избрании его "Человеком года"

15:02, 25 ноября 2017
Мир
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Сотрудник Time также написал, что в словах Трампа «не было ни частицы правды».

Дональд Трамп / фото Reuters

Журнал Time отреагировал на слова президента США Дональда Трампа относительно якобы избрания его «Человеком года». В издании говорят, что президент говорит неправду, пишет Громадське.

«Президент не верно (высказался, —ред.) относительно того, как мы выбираем «Человека года». Time никогда не комментирует нашего выбора до публикации, которая состоится 6 декабря», — говорится в сообщении в Twitter.

Сотрудник Time также написал, что в словах Трампа «не было ни частицы правды».

Ранее Дональд Трамп заявил, что отказался снова стать «Человеком года» по версии журнала Time.

Напомним, в 2016 году Трамп стал «Человеком года» по версии Time. Тогда обложка с Трампом вышла под заголовком «Дональд Трамп. Президент Разделенных Штатов Америки».

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