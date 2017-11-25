Трамп отказался стать "Человеком года" по версии Time

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался вновь стать «Человеком года» по версии журнала Time. Об этом он написал в своем Twitter.

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«Журнал Time позвонил, чтобы сказать, что меня, вероятно, назовут «Человеком года», как и в прошлом году. Однако в таком случае мне бы пришлось согласиться на интервью и крупные фотосъемки. Я сказал, что это не годится и отказался. В любом случае спасибо», - написал он.

Ранее сообщалось, что журнал Time включил дочь президента США Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера в список самых влиятельных людей мира 2017 года.

В список также попали звезды Голливуда Эмма Стоун и Райан Рейнольдс.