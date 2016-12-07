Журнал Time назвал Трампа человеком года

Об этом говорится в публикации на сайте журнала.

"В 2016 «Человеком года» является Дональд Трамп - избранный президентом разделенных штатов Америки", - указано в названии видео на сайте издания, в котором главный редактор Нэнси Гиббс объясняет избрание личности Трампа «Человеком года».

Гиббс напомнила, журнал ежегодно выбирает человека, который имеет наибольшее влияние на события в мире одновременно как в лучшую, так и в худшую сторону.

"Трудно спорить с тем, чтобы кто-то имел больше влияния на события этого года, чем Дональд Трамп", - подчеркнула Гиббс.

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По ее словам, существует основательная дискуссия, положительно или отрицательно повлиял Трамп на развитие событий в мире.

"И это действительно является проблемой, с которой сталкиваемся. Страна, которая прошла этот избирательный сезон, является более разделенной заметно и публично, чем когда-либо после любого избирательного цикла, который большинство из нас может вспомнить", - сказала главный редактор Time.

Как сообщал УНИАН, во время президентской избирательной кампании в США Трамп сделал ряд заявлений, которые вызвали недовольство во всем мире. В частности, Трамп считает обоюдным интересом США и России нахождение возможности для нормализации отношений.

Трамп является президентом строительного конгломерата Trump Organization и основателем компании Trump Entertainment Resorts, которая специализируется на игорном и гостиничном бизнесе. В 1996-2015 годах был владельцем конкурса красоты "Мисс США".

В рейтинге журнала Forbes в 2016 году состояние Трампа оценивается в 3,7 млрд долларов (113-е место в рейтинге США).