Ума Турман заявила, что тоже пострадала от действий Вайнштейна

Звезда Голливуда Ума Турман прервала молчание и высказалась по поводу Харви Вайнштейна, который находится в центре скандала из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Актриса сделала пост в своем Instagram, где пожелала счастливого Дня благодарения "всем, кроме Вайнштейна", передает Би-би-си.

"Я рада, что все происходит медленно, ты не заслуживаешь пули", - написала актриса, обращаясь к продюсеру. Ума Турман не высказала никаких обвинений открыто, но дала понять, что тоже имеет отношение к сексуальному скандалу, который переживает Голливуд.

"Я сказала недавно, что слишком злюсь. И у меня есть на то причины, #metoo, если вы не можете понять это по моему взгляду", - написала Турман. "Мне кажется, очень важно дождаться нужного момента, быть честной и точной", - добавила она.

В качестве фотографии для поста актриса выбрала кадр из второй части фильма "Убить Билла". В этой сцене ее героиня Беатрикс Киддо клянется, что начнет путь мести.

Читайте такжеСекс-скандал в Голливуде: Вайнштейн заплатил модели миллион долларов за молчание

В октябре Ума Турман не смогла прокомментировать историю Вайнштейна, признавшись в интервью, что слишком злится, чтобы говорить взвешенно. Она назвала заявления других актрис похвальными и добавила: "Когда я говорю что-то в гневе, я обычно жалею о том, как выразилась. Так что я жду, когда перестану злиться. И тогда я скажу то, что должна сказать".

Ума Турман и Харви Вайнштейн работали вместе на нескольких картинах, включая "Криминальное чтиво" и "Убить Билла". Режиссер этих фильмов Квентин Тарантино в октябре признался, что в течение многих лет знал о его поведении в отношении женщин. "Я знал достаточно, чтобы сделать больше, чем я сделал", - сказал Тарантино.

Несколько десятков актрис выступили с публичными заявлениями о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна. Среди них - Роуз Макгоуэн, Азия Ардженто, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и другие знаменитости. Флешмоб #MeToo (#ЯТоже) начала в своем "Твиттере" актриса Алисса Милано, призвав женщин открыто рассказать о пережитых домогательствах.