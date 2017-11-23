Умер легендарный Петруха из "Белого солнца пустыни"

В Санкт-Петербурге скончался актер Николай Годовиков, известный по роли Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни». Об этом сообщает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Артисту было 67 лет. Он страдал онкологическим заболеванием. Тело Годовикова обнаружил его тесть.

«Я позвонил Коле, трубку взял его тесть, сказал что Николай Львович умер у себя в квартире, сейчас ждем полицию и скорую», - рассказал близкий друг Годовикова.

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Николай Годовиков известен по фильмам «Республика ШКИД», «Женя, Женечка и "катюша"» и «Без мундира». Он также принял участие в проектах «Тайны следствия», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей».

В 2000 году Годовиков после долгого перерыва вновь снялся в кино – в сериале «Агент национальной безопасности» (серия «Снежный человек»). А двумя годами позже сыграл диспечера в боевике «Русский спецназ».

В последнее время актер работал в питерском "Метрострое", а также играл в театре "На Софийской".

Как сообщал УНИАН, умер известный оперный певец Дмитрий Хворостовский. Он скончался на 56 году жизни после долгой и продолжительной болезни.