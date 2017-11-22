Умер известный оперный певец Дмитрий Хворостовский

В Лондоне скончался известный оперный певец Дмитрий Хворостовский. Об этом сообщил певец Дмитрий Маликов.

"У меня информация от моей поэтессы Лилии Виноградовой, которая с ним очень была близка и которая была там с ним. Она мне написала, что он умер в 3.36 утра по лондонскому времени", — сказал Маликов "РИА Новости".

Информацию о смерти Хворостовского РБК подтвердил народный артист России и депутат Госдумы Иосиф Кобзон.

Кроме того, ссылаясь на слова агента оперного певца, о его смерти сообщает ТАСС.

В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

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Мировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" Дмитрия стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях, таких как Королевский театр Ковент-Гарден (Лондон, Великобритания), Метрополитен-опера (Нью-Йорк, (США), Парижская опера (Франция), Баварская государственная опера (Мюнхен, Германия), Ла Скала (Милан, Италия), Венская государственная опера (Австрия), Зальцбургский фестиваль (Австрия).

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в возрасте 67 лет скончался американский певец и актер Дэвид Кэссиди, получивший известность в 70-х годах благодаря телевизионному шоу "Семья Партриджей".