Дженнифер Лоуренс и Даррен Аронофски расстались
12:52, 23 ноября 2017Мир
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По сообщениям источников из окружения знаменитостей, Лоуренс и Аронофски сохранили дружеские отношения.
Дженнифер Лоуренс / REUTERS
27-летняя Дженнифер Лоуренс и 48-летний Даррен Аронофски больше не пара. Об этом сообщает People.
Даррен Аронофски / REUTERS
Они были вместе около года. Последний раз они вместе посетили церемонию Governors Awards 2017, прошедшую 11 ноября в Голливуде. Однако инсайдеры утверждают, что уже тогда они были не парой, передает Аce Showbiz.
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По сообщениям источников из окружения знаменитостей, Лоуренс и Аронофски сохранили дружеские отношения.
Ранее сообщалось, что Брэд Питт жалеет о совместной жизни с Анджелиной Джоли. В окружении звездной пары говорят, что этот роман изначально был обречен из-за постоянных драм и злости.
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