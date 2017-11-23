Дженнифер Лоуренс и Даррен Аронофски расстались

27-летняя Дженнифер Лоуренс и 48-летний Даррен Аронофски больше не пара. Об этом сообщает People.

Они были вместе около года. Последний раз они вместе посетили церемонию Governors Awards 2017, прошедшую 11 ноября в Голливуде. Однако инсайдеры утверждают, что уже тогда они были не парой, передает Аce Showbiz.

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По сообщениям источников из окружения знаменитостей, Лоуренс и Аронофски сохранили дружеские отношения.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт жалеет о совместной жизни с Анджелиной Джоли. В окружении звездной пары говорят, что этот роман изначально был обречен из-за постоянных драм и злости.