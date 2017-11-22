Крым - украинский: генпрокуратура РФ проверяет высказывания Собчак

Заявившая о намерении баллотироваться в президенты России Ксения Собчак рассказала, что Генпрокуратура начала проверку в отношении ее высказывания по поводу Крыма. Об этом Собчак рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает РБК.

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«Уже есть проверка Генпрокуратуры, они расследуют мои высказывания по Крыму, это происходит, мы получили официальное письмо», - сообщила Собчак.

Она также допустила, что ее высказывание о Крыме ударило по ее электоральному рейтингу. «Я понимаю, что мой электоральный рейтинг точно очень сильно упал после моего высказывания по Крыму», - сказала она, добавив, что «пришла говорить правду и о том, что, мне кажется, важным».

Собчак официально озвучила свою позицию по Крыму 24 октября на своей первой пресс-конференции после объявления планов принять участие в президентской гонке. Тогда она сказал, что «с точки зрения международного права Крым - украинский».

Несколькими днями позже Собчак предложила провести новый референдум в Крыму. Она заявила, что Россия «нарушила свои международные обязательства», а то, что происходило в Крыму в марте 2014 года, «нельзя назвать референдумом».