Символ советского доминирования: в центре Варшавы хотят снести "сталинскую высотку"

15:57, 16 ноября 2017
Мир
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В Польше отмечают, что здание символизирует советское доминирование.

Здание могут снести ждо 100-летия независимости Польши / фото commons.wikimedia.org

В Польше планируют снести сталинскую высотку – Дворец культуры и науки в Варшаве. Такую идею поддержал глава МВД Польши Мариуш Блащак, пишет «ЕП» со ссылкой на Rzeczpospolita.

"Дворец культуры и науки является символом советского доминирования, а символы имеют большое значение, поскольку формируют взгляды, особенно молодых людей, поэтому произошло переименование улиц", - сказал он.

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Таким образом, чиновник поддержал министра культуры Петра Глинского, который ранее заявил, что существует мнение о снесении здания к 100-летию независимости Польши в следующем году.

Блащак при этом напомнил, что 99 лет назад после восстановления независимости на нынешней площади Пилсудского разобрали церковь, которая была символом русского господства в Варшаве.

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Теги: #Польша#символ советского доминирования#сталинская высотка в Варшаве