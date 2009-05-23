За 18 лет США потратили на Украину время, энергию, финансы

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР заверяет, что его страна и в дальнейшем будет поддерживать интеграцию Украины в европейские структуры и стремление стать членом НАТО.

Об этом он пишет в своей статье в газете "Зеркало недели".

По словам У.ТЕЙЛОРА, состояние американо-украинских двусторонних отношений крепко. "Мы и в дальнейшем будем поддерживать интеграцию Украины в европейские структуры и ее намерение присоединиться к Атлантическому альянсу, если она решит, что готова сделать такой шаг", - заверил посол.

При этом он подчеркнул, что Украина - важный партнер для Соединенных Штатов. "Президент ОБАМА посещал вашу страну еще как сенатор и понимает ее значимость. За последние 18 лет Соединенные Штаты потратили время, энергию, финансы на то, чтобы помочь Украине стать крепкой демократией. Эти отношения будут развиваться и в дальнейшем, ведь новая администрация опирается на существующие проекты и партнерство и рассматривает новые сферы сотрудничества, которые подсказывают наши общие интересы и ценности", - добавил У.ТЕЙЛОР.