ФРГ празднует 60-летие

Сегодня Германия отмечает 60-летие со дня образования ФРГ и принятия Конституции страны.

Как передает ИТАР-ТАСС, в Берлине царит праздничная атмосфера. Тысячи горожан и туристов с утра устремились в центр столицы Германии, где сегодня под девизом "Свобода и единство" пройдут массовые народные гулянья по случаю 60-летия образования ФРГ и принятия Конституции страны.

"Политика сознательно намерена держаться в стороне от праздника", - сказал представитель правительства ФРГ Томас ШТЕГ. Выступления политических деятелей в ходе торжеств в выходные не предусмотрены, "слово будет предоставлено гражданам". При этом Т.ШТЕГ не исключил, что с кратким обращением к согражданам обратится новый Президент ФРГ, который сегодня во второй половине дня будет избран Федеральным собранием.

В свою очередь, Канцлер ФРГ Ангела МЕРКЕЛЬ призвала сограждан "с оптимистическим взглядом в будущее" отпраздновать 60-летний юбилей образования ФРГ, назвав Основной закон "одной из самых выдающихся конституций мира".

*** Основной закон страны был принят Парламентским Советом - форумом представителей земельных парламентов - 8 мая 1949 года. А 23 мая 1949 года председатель ПС Конрад Аденауэр в Бонне провозгласил Конституцию. Этот день считается днем образования ФРГ.